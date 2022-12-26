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Депутат Алексеенко назвал здравой идею учитывать доходы россиян при повышении тарифов ЖКХ

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Фотослужба Госдумы РФ

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко в беседе с «Лентой.ру» назвал здравой инициативу учитывать доходы россиян при повышении тарифов ЖКХ. Ранее о ней сообщили «Известия». Автором идеи стал общественный совет при Минстрое России.

«Мысль здравая. Я могу поприветствовать любую норму, которая поддерживает граждан, снижает на них финансовую нагрузку», — сказал Алексеенко, комментируя инициативу.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская для «Газеты.Ru» проанализировала новые тарифы за услуги ЖКХ, которые были введены правительством с 1 декабря 2022 года. Больше всего, по ее словам, выросла плата за водоотведение. Максимальный уровень индексации не превысит 9%, отмечало Минэкономразвития.

«В Минэкономразвития определили, что для семьи из трех человек платеж повысится на 324 рубля. Окончательный размер коммунальных платежей зависит от ранее установленного тарифа и величины индексации. Больше всего подорожали услуги водоотведения — более чем на 10%. Самой затратной статьей остается отопление», — отметила Лебединская.

Правительство России решило перенести индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года в сентябре. Это не первое повышение коммунальных тарифов в этом году. 1 июля они выросли в среднем на 4%. С 2020 года индексация проводилась раз в год в середине лета, до этого — дважды в год.

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