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Совет управляющих Европейского Центробанка допустил рост ключевой ставки в 2023 году

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Европейский Центробанк (ЕЦБ) и дальше будет придерживаться курса повышения процентных ставок. Подобная денежно-кредитная политика валютного регулятора сохранится и в следующем году, приводит слова члена Совета управляющих ЕЦБ Клааса Кнота деловая газета Financial Times (FT).

«До июля 2023 года, скорее всего, состоится еще пять заседаний Совета управляющих, на каждом из которых будет приниматься решение о повышении ставок на 0,5%. Главным вызовом для ЕЦБ в 2023 году станет решение о том, на каком уровне остановить рост. Существует риск того, что мы прилагаем недостаточно усилий», — приводит его слова FT.

По итогам первых десяти месяцев текущего года уровень инфляции в еврозоне достиг отметки 10,6% из-за усиления энергетического кризиса. Для сравнения, целевым показателем является уровень 2%. Повышение процентных ставок со стороны европейского валютного регулятора направлено в первую очередь на сдерживание роста цен в регионе.

17 декабря агентство Bloomberg сообщило о росте рисков глобальной рецессии в связи с повышением ключевых ставок ведущих центробанков мира. К последним издание отнесло Федеральную резервную систему (ФРС) США, Европейский Центробанк (ЕЦБ) и Банк Англии. Все три вышеперечисленные валютные регуляторы допустили увеличение процентных ставок в 2023 году.

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