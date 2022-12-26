«Ъ»: власти России облегчат экспорт для лесопромышленных компаний

Российские власти поддержали часть предложений лесопромышленных компаний о дополнительных мерах помощи отрасли. Предельные размеры субсидий должны увеличиться с 300 до 500 млн рублей для компенсаций затрат на транспортировку промышленной продукции, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления, подготовленный Минпромторгом.

Данную инициативу уже поддержали в Министерстве финансов (Минфине). Послабления также коснутся условий движения грузов через российско-белорусскую и российско-казахстанскую госграницы.

«Чиновники поддержали часть предложений лесопромышленных компаний о дополнительных мерах помощи отрасли. Речь идет об увеличении с 300 до 500 млн руб. предельного размера субсидии в рамках компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции. Правительство также согласилось внести изменения в постановление №521 от 2010 года, определяющее порядок движения грузов через российско-белорусскую и российско-казахстанскую госграницы», — говорится в материале.

Кроме того, власти обещали проработать вопрос об увеличении штрафов за неисполнение согласованных заявок на перевозку. В то же время перевозки лесопромышленной продукции с «высокой социальной значимостью» должны в дальнейшем получить приоритет в части очередности перевозок грузов, уточняется в статье.

15 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что индексация грузового железнодорожного тарифа с 1 января 2023 года может составить 9,8%. Это позволит собрать с грузоотправителей почти 190 млрд рублей дополнительных денежных средств. Вырученные денежные средства должны пойти на финансирование рекордной инвестиционной программы госхолдинга РЖД в 2023 году на общую сумму 1,23 трлн рублей.