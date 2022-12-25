Аналитик Зварич заявил о возвращении доллара в диапазон 65–70 рублей из-за «тонкого» рынка

Низкая активность инвесторов и последняя неделя уходящего года создадут тонкий рынок, где с помощью небольших объемов валюты доллар сможет вернуться в диапазон 65–70 рублей. Об этом «Прайм» заявил главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

«С одной стороны, в понедельник рубль все так же будет получать поддержку со стороны экспортеров, а с другой, способствовать его росту может закрытие лонгов в иностранных валютах перед длинными выходными. Все это наложится на низкую активность инвесторов в последнюю неделю уходящего года, что создаст «тонкий» рынок, позволив малыми объемами сдвигать котировки», — отметил Зварич.

По его словам, несмотря на многочисленные факторы, которые должны были помочь укреплению курса рубля, в течение недели он ослабевал. Это произошло из-за рисков снижения поступления иностранной валюты со стороны экспортеров, а также ожидания покупки валюты в рамках бюджетного правила. При этом отыграть часть падения рубль смог лишь к концу недели.

Он добавил, что в среднесрочной перспективе курс рубля еще может немного ослабнуть, и в горизонте первого полугодия национальная валюта может быть на уровне 70–75 рублей.

23 декабря инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что курс рубля стабилизируется по отношению к евро и американскому доллару при появлении нового баланса между покупателями и продавцами зарубежных валют.