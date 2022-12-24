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WAM: ОАЭ передадут Украине 2,5 тысячи электрогенераторов

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Ahmed Jadallah/Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передадут 2,5 тыс. электрогенераторов Украине, граждане которой испытывают трудности с доступом к электроэнергии. Об этом сообщает информационное агентство WAM.

По информации издания, мощность бытовых электрогенераторов составляет от 3,5 до 8 киловатт. Отмечается, что порядка 1,2 тыс. генераторов уже отправлено в Варшаву, а остальные планируется направить в январе 2023 года.

Агентство также уточняет, что данная помощь ОАЭ осуществляется в рамках пакета гуманитарной помощи на сумму $100 млн, ранее выделенного властями страны для граждан Украины.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европейский союз выделит Киеву 30 млн светодиодных ламп и 800 электрогенераторов с целью стабилизировать энергосистему Украины.

До этого сообщалось, что власти Тайваня направят Киеву дополнительную помощь в размере $1 млн на покупку электрогенераторов.

24 ноября Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по итогам неформальной встречи министров энергетики Евросоюза говорила, что ЕК призвала страны ЕС в массовом порядке направлять Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы.

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