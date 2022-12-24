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Кабмин просубсидирует затраты участников промкластеров с 1 января 2023 года

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Depositphotos

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство запустит льготный режим работы предприятий, занимающихся импортозамещением в составе промышленных кластеров. Сообщение об этом появилось на сайте кабмина РФ.

Уточняется, что с 1 января 2023 года предприятия смогут возместить до 50% затрат на приобретение стартовых партий комплектующих, произведенных другими участниками кластера. При этом общая сумма субсидии на одного заявителя может составлять до 150 млн руб.

Как указано в сообщении, такое решение позволит поддержать российских производителей материалов, комплектующих и компонентной базы, которые работают в составе промышленных кластеров. Кроме того, оно должно обеспечить восстановление нарушенных кооперационных связей в промышленности и стимулировать переход предприятий на отечественную компонентную базу.

Ранее газета «Ведомости», ссылаясь на заявление замглавы Минфина Алексея Сазанова, писала, что в России возможно снижение налогового бремени для тех отраслей, которые имеют стратегическое значение для экономики.

По словам Сазанова, сейчас размер налогов снижен для радиоэлектроники, IT-индустрии, малого и среднего бизнеса. Также созданы специальные режимы и стимулирующие инвестиции, помогающие импортозамещению в критически важных отраслях. При этом российские власти продолжат работу по анализу налоговой нагрузки и в 2023 году.

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