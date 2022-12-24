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Мантуров: несырьевой неэнергетический экспорт РФ снизился на 1,5% за 10 месяцев

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о снижении объема несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) РФ на 1,5% за период с января по октябрь. Его слова приводит сайт правительства РФ по итогам заседания Координационного совета по промышленности в Республике Башкортостан.

«Нам удалось удержать планку по объему ННЭ в стоимостном выражении. Так, по итогам 10 месяцев 2022 года объем ННЭ снизился всего на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он.

Мантуров также отметил, что с помощью профильных мер поддержки удается восстанавливать приоритетный импорт, в том числе выделяются льготные кредиты на покупку имортной продукции по линии коммерческих банков и АО «Росэксимбанк». Кроме того, принято решение о продлении программы льготного кредитования импортеров на 2023 год.

Ранее сообщалось, что на фоне масштабных международных санкций против России потери 20 ключевых отраслей экономики страны, затрагивающих несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ), составят $25,7 млрд или 19% относительно объемов 2021 года.

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