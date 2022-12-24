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Премьер Молдавии Гаврилица призвала жителей страны продолжать экономию энергоресурсов

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Natalia Gavrilia/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала жителей страны продолжить экономить потребление энергоресурсов. Об этом сообщается на сайте молдавского правительства.

Отмечается, что состоялось заседание комиссии по координации мер по недопущению и смягчению последствий энергетического кризиса. Гаврилица призвала потребителей, государственные органы и предприятия продолжать экономить электроэнергию и другие энергоресурсы.

«Было объявлено, что за ноябрь было оплачено 95% счетов компании «Молдовагаз». Точно так же были выплачены все текущие долги перед российским «Газпромом », — сообщила пресс-служба.

В настоящее время в Молдавии действует режим чрезвычайного положения, объявленный в том числе из-за энергокризиса на фоне проблем с нехваткой газа и резким подорожанием энергоресурсов.

Ранее бывший молдавский премьер-министр Влад Филат заявил, что Молдавии стоит задуматься об объединении с Румынией, чтобы достичь энергетической независимости.

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