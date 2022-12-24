Глава Uniper Маубах засомневался, что продажа концерна покроет расходы на спасение

После потери совместного с Россией бизнеса, Германия не сможет в ближайшее время вернуть потерянные средства при помощи продажи Uniper. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил глава компании Клаус-Дитер Маубах.

«Я считаю, что это очень амбициозная цель для государства – заработать в будущем 33 миллиарда евро, продав свои акции Uniper. Только представьте: рыночная стоимость нашей компании до кризиса достигала максимума в 15 миллиардов евро», — отметил Маубах.

По его словам, было потеряно очень прибыльное направление, связанное с бизнесом в России. Кроме того, налогоплательщики, скорее всего, не увидят своих денег, так как они были потрачены на закупку газа для того, чтобы потом снабжать клиентов по более низким ценам.

Он добавил, что господдержка ценообразования не решит проблему, так как для решения этого вопроса нужны колоссальные суммы. Поэтому правительство должно задать себе ряд неудобных вопросов.

22 декабря правительство Германии завершило национализацию крупнейшего энергетического концерна ФРГ Uniper, получив 99% акций компании. Как отмечается в релизе, 19 декабря на внеочередном общем собрании акционеров Uniper акционеры одобрили вложение €8 миллиардов в компанию и приобретение акций концерна по цене €1,7 за бумагу.