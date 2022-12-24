Le Figaro: ЕС добился экономии энергоресурсов благодаря падению своей экономики

В период с августа по ноябрь 2022 года жители Европы сократили потребление СПГ на 20,1% по сравнению с теми же периодами в период с 2017 по 2021 годы, однако данная мера снижает экономические показатели региона. Об этом пишет Le Figaro.

Известно, что с августа по ноябрь 2022 года потребление СПГ в ЕС сократилось на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2017–2021 годах. В частности, в Финляндии потребление сократилось на 52,7%, в Латвии — на 43,2%, в Литве — на 41,6%, отметили в публикации.

По данным издания, уменьшение потребления привело к тому, что цены на электроэнергию подскочили в 10 раз, а на газ — в пять раз. Кроме того сократилось производство, а предприятия стали останавливаться, что стало тревожным звонком для экономики.

Эксперты рынка посчитали, что в этом году экономия европейцев позволила избежать отключений электроэнергии зимой. Кроме того, текущий отопительный сезон может пройти вполне спокойно.

23 декабря агентство Algeria Press Service сообщало, что Алжир готов экспортировать излишки электроэнергии в Европу в условиях энергетического кризиса, который она переживает.

До этого Швейцария на добровольной основе присоединилась к мерам Евросоюза (ЕС) по экономии энергии. Соответствующую политику власти федеративной республики будут проводить вплоть до старта зимнего отопительного сезона 2023-2024 годов.