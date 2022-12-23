HeadHunter: 15% компаний отказались от корпоратива, чтобы выплатить сотрудникам премии

Ряд работодателей в России – 15% компаний – решили отменить новогодний корпоратив, чтобы выплатить сотрудникам премии. Это следует из опроса сотрудников российских компаний, который провел рекрутинговый сервис hh.ru. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

«15% компаний объяснили отмену корпоратива желанием направить на выплату премий (13-й зарплаты) сотрудникам деньги, планируемые на корпоратив. 6% — желанием направить эти деньги на благотворительность. Еще 3% отметили вариант «другое», написав, в частности, что отмена корпоратива была коллективным решением, была связана с началом реорганизации в компании и даже с увольнением отвечавшего за праздник сотрудника. В 30% тех компаний, где корпоратив отметили, это решение сотрудникам никак не объясняли. Другими причинами отмены мероприятия стали отсутствие праздничного настроения в коллективе или бюджета», — отметили в пресс-службе hh.ru.

В hh.ru уточнили, что об отмене новогоднего корпоратива чаще всего сообщали сотрудники компаний из Сибирского федерального округа (20% респондентов). Не планировали проводить корпоратив вообще в компаниях Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщили 54% опрошенных.

В hh.ru также выяснили реакцию россиян на решения работодателей об отмене корпоратива.

Более трети опрошенных — 34% — согласились с таким решением. По их мнению, сейчас не подходящее время для мероприятий. Еще 19% респондентов назвали решение выплатить премии наиболее уместным в текущих условиях. Об отсутствии праздничного настроения заявили 18% опрошенных. Оставшиеся респонденты выступили против отмены корпоратива. Они отметили, что у них есть праздничное настроение и что традиции отмечать Новый год не заменить никакими премиями.

«При этом при необходимости выбрать между корпоративом и премией сразу 86% респондентов без колебаний выбрали бы финансовый бонус. А только 14% предпочли бы деньгам праздник», — резюмировали в hh.ru.

Опрос hh.ru проводился с 7 по 22 декабря 2022 года среди 2 676 сотрудников российских компаний.