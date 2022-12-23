Новак заявил, что в ближайшие годы Россия выйдет на производство 60 млн тонн СПГ в год

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшее годы Россия намеревается выйти на производство 60 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, позже увеличить это число до 100 млн тонн. Об этом он сказал в эфире телеканала Россия 24.

«Если раньше у нас в России только 11 млн тонн производилось СПГ, на сегодняшний день уже четыре завода действуют общей мощностью 36 млн тонн СПГ. <...> Ставим перед собой еще более амбициозные задачи — выйти на уровень 60 млн тонн в ближайшие 3-4 года», — рассказал Новак.

Он также заметил, что Россия сейчас активно диверсифицирует поставки природного газа, пользуясь для этого разными маршрутами. Увеличившиеся объемы продукции будут распределены по всем рынкам.

Ранее Александр Новак также заявил, что прежде всего от введения Евросоюзом лимита цен на газ пострадают европейские поставщики, а не Россия.

Как отметил российский премьер, ликвидность европейского рынка газа в связи с потолком цен может снизиться, при этом никто не понимает, как этот механизм будет работать.