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«Мир квартир»: квартиры на вторичном рынке в России подорожали за год на 16%

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Pexels

Стоимость квартир на вторичном рынке в России за год увеличилась на 16%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

По данным портала, стоимость квадратного метра на вторичном рынке достигла 96,06 тыс. рублей. В 2023 году в ряде регионов также возможен слабый рост.

Самый большой рост стоимости квадратного метра отмечается в Архангельске (+39,7%), Кирове (+38,2%), Махачкале (+34,3%) и Кемерове (+29,9%).

Меньше всего стоимость квартир увеличилась в Москве (+3,2%), Хабаровске (+4,5%), Сочи (+4,7%) и Севастополе (+6,3%).

«С начала года во всех городах наблюдается прирост стоимости квадратного метра, кроме Краснодара, где падение составило 1%. В среднем по России за год «квадрат» подорожал на 16,2%, до 96,06 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что за год аренда квартир в крупных российских городах подешевела.

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