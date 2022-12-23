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Маск заявил, что собирается приостановить продажи акций Tesla на два года

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Britta Pedersen/Pool/AP

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компанию Tesla, заявил, что собирается приостановить продажи акций компании как минимум на два года. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, Маск ожидает спада спроса на дорогостоящие товары, так как в 2023 году экономику ожидается серьезная рецессия.

«Я не буду продавать акции (Tesla. — «Газета.Ru») в течение, наверное, двух лет с этого момента. В следующем году определенно ни при каких обстоятельствах, и, вероятно, не в последующем», — пояснил предприниматель.

Ранее крупный инвестор Tesla Гербер посчитал Маска неподходящим для руководства соцсетью Twitter. Гербер добавил, что Маску стоит покинуть должность главы компании.

По его мнению, Маск не подходит для роли «прямого генерального директора» Twitter, а текущая ситуация с руководством соцсетью вредит компании Tesla.

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