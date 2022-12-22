Сенат США одобрил предусматривающий выделение $44,9 млрд Киеву проект бюджета страны

Сенат конгресса США в четверг, 22 декабря, одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму в $1,7 трлн, передает РИА Новости.

Как сообщается, сенаторы большинством голосов приняли данный документ объемом в 4155 страниц. Теперь он отправится на рассмотрение в палату представителей конгресса.

Ранее стало известно, что законопроект о финансировании деятельности правительства США в 2023 финансовом году, внесенный в конгресс, предусматривает выделение $44,9 млрд для оказания новой экстренной помощи Украине и союзникам США по НАТО. Кроме того, в законопроект включены статьи расходов на оборону в размере $858 млрд и на траты в сферах, не связанных с обороной, в размере $722,5 млрд.

Данный документ подразумевает, в частности, передачу Киеву военного оборудования на сумму до $14,5 млрд.