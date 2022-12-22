Экономист Беляев допустил, что доллар откатится до 64 рублей после Нового года

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев допустил, что после Нового года «совершенно точно» начнется откат курса доллара к диапазону в 63-64 рубля. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.Ru».

В ходе торгов на Московской бирже в четверг курс доллара превышал 72 рубля, евро – достигал 77 рублей, юань заходил за отметку 10,2 рубля, а гонконгский доллар показывал почти 9 рублей. Все это — максимумы курсов валют с мая 2022 года.

Беляев, комментируя рост курса американской валюты, предположил, что ее откат может начаться даже до Нового года.

«После Нового года это произойдет совершенно точно. Доллар вернется на прежние позиции, с которых он начал расти – 63-64 рубля. Откат начнется с отметки 75-80 рублей. Нацвалюта уже была на этих пределах весной. Сейчас рост курсов валют формирует ажиотажный спрос на нее», — рассказал Беляев.

Эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал «Газете.Ru», что рубль потерял завоевания всего полугодия на фоне совокупности сильных факторов.

«Это сокращение экспорта из-за санкций Запада, эмбарго Евросоюза на российскую нефть, потолка цен на газ, увеличения спреда Urals/Brent, падения котировок контрактов и временного провала поставок топлива. Импорт же восстановился после весеннего обвала. По нашим оценкам, просадка по импорту будет около 20% по итогам года», — отметил Зельцер.

Плюс, по его словам, слабый рубль формирует сохранение мягкого монетарного курса ЦБ. Это априори играет против нацвалюты, добавил он.