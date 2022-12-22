Концерн Henkel намерен завершить продажу своего бизнеса в России в сжатые сроки

Германский концерн Henkel AG начал процесс продажи своего бизнеса на российском рынке и планирует завершить данную процедуру в короткие сроки. Причинами стали действие международных санкций и желание приобрести активы со стороны заинтересованных сторон, заявила председатель Комитета акционеров и Наблюдательного совета компании Симон Бажель-Тра в интервью швейцарской ежедневной газете Neue Zürcher Zeitung.

Химико-промышленный концерн производил и поставлял в Россию в том числе моющие средства Persil, Losk и Vernel. Теперь в компании намерены передать активы третьей стороне. Имя потенциального покупателя правнучка основателя Henkel AG раскрывать не стала — в настоящее время руководство концерна рассматривает различные варианты.

«Мы начали процесс продажи. Изначально было большое количество заинтересованных сторон. Теперь мы сокращаем список до тех, кто составляет впечатление о надлежащем и серьезном предложении, которое к тому же будет соответствовать всем санкциям. Процесс идет, и мы хотим завершить его быстро», — заявила Бажель-Тра.

Решение о продаже бизнеса приняли несмотря на то, что Россия являлась важным рынком сбыта продукции для концерна до недавнего времени. Объем продаж составлял почти €1 млрд, а на компанию работают 2,5 тыс. человек на 11 производственных площадках. Задержка с принятием окончательного решения об уходе с российского рынка в связи с обострением конфликта на Украине произошла по причине анализа последствий такого шага со стороны руководства Henkel, заключила Бажель-Тра.

16 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских поставщикам сообщила, что германский концерн Henkel с 1 января 2023 года будет работать в качестве самостоятельной организации на российском рынке под названием Lab Industries. Необходимым условием для передачи прав собственности в рамках ухода из страны является независимость локальной компании от глобальных бизнес-процессов Henkel.