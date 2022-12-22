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Подсанкционным госкомпаниям вернули обязательную 25% квоту на закупки у МСП

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Depositphotos

Для госкомпаний, находящихся под антироссийскими санкциями, вернули требования об обязательной 25% квоте на закупки у малого и среднего бизнеса. Мониторингом выполнения квоты занимается Корпорация МСП и уполномоченные органы регионов.

Документ касается тех компаний, которые попали под санкции и по решению правительства с марта текущего года могли не размещать в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок информацию о своих закупках и проводить закупки закрытыми конкурентными или неконкурентными способами.

Фактически для заказчиков, подпадающих под антироссийские санкции, исключалась обязанность выполнения квоты закупок у субъектов МСП, при этом возникали риски потери внутреннего рынка сбыта для малого и среднего бизнеса.

«На так называемые подсанкционные компании приходится около 50% всего объема закупок у МСП. Поэтому крайне важно было сохранить этот канал сбыта для малого и среднего бизнеса, которому и так было тяжело в этом году. Мы также прилагаем максимум усилий для того, чтобы как можно большее число малого и среднего бизнеса принимали участие в закупках», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, в сентябре 2022 года первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, курирующий нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса, поручил Минфину, Минэкономразвития и Федеральному казначейству при участии Корпорации МСП к середине ноября подготовить проект соответствующих изменений к правительственному постановлению, регламентирующему особенности участия малого бизнеса в закупках госкомпаний.

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