Сервис «Тинькофф» сделал доступной для россиян оплату долями покупок на кассах магазинов

Россияне с помощью сервиса «Долями» от «Тинькофф банка» получили возможность оплачивать покупки частями в розничных магазинах. Теперь граждане смогут поделить на части оплату товаров, купленных не только в интернете, но и на кассах различных торговых точек, сообщает Forbes со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы кредитной организации.

Сервис «Тинькофф банка» buy now pay later (BNPL, «покупай сейчас, плати позже») «Долями» был запущен банком весной 2021 года. С помощью новой услуги в банке хотят поспособствовать двукратному увеличению доли BNPL-оплат на российском рынке, уточнил руководитель бизнес-линии и команды «Долями» Дмитрий Серегин.

«Ожидаем, что такой шаг приведет к росту продаж с помощью BNPL-сервиса как минимум в 2 раза в 2023 году», — пояснил он.

В настоящее время с помощью сервиса можно оплатить долями покупки в четырех магазинах — «Золотое яблоко», Brandshop, Finn Flare и Sunlight. Однако в дальнейшем в «Тинькофф банке» намерены расширить список торговых точек, в котором можно будет расплатиться с помощью BNPL-сервиса, отмечается в заметке.

Оплатить покупки долями на кассе магазина можно картой любого банка. Для этого необходимо воспользоваться BNPL-сервисом, сообщить кассиру об оплате с помощью «Долями» и отсканировать QR-код на кассе торговой точки. Для завершения операции также нужно будет указать контактные данные, включая фамилию, имя, отчество, если вы не являетесь клиентом «Тинькофф банка» или номер телефона и подтверждение с помощью кода из СМС — если являетесь, заключается в статье.

18 сентября газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса по предоставлению рассрочки Flexipay сообщила, что малый и средний бизнес стал чаще предлагать россиянам оформить рассрочки на покупки. Причинами подобной динамики стали: желание ретейлеров увеличить продажи и общий рост цен на фоне неопределенной экономической ситуации в стране.