«Русал» утвердил климатические цели компании на десятилетия вперед

Совет директоров «Русала», одного из крупнейших в мире производителей алюминия, утвердил обновленную климатическую стратегию до 2032 года с перспективой до 2050 года, сообщает пресс-служба компании.

Документ, рассмотренный и принятый на состоявшемся в Красноярске совете директоров «Русала», предусматривает два сценария — базовый и интенсивный, определяющие жесткие рамки для достижения заявленных целей по декарбонизации.

Только в рамках наиболее консервативного, базового сценария, к 2032 году «Русал», намерен сократить удельные выбросы парниковых газов от всех производств по областям охвата не менее чем на 25%, а к 2050 году — не менее чем на 47% в пересчете на тонну металла в сравнении с 2018 годом, и все это без учета эффекта от климатических (офсетных) проектов.

В компании уточняют, что речь идет о выбросах непосредственно на предприятиях компании и от производства закупаемой энергии.

Достичь поставленных в стратегии целей компания планирует, в первую очередь, за счет дальнейшего внедрения передовых технологий электролиза, программ повышения энергоэффективости на всех этапах производства, дальнейшего перевода предприятий на безуглеродные источники энергии, внедрения принципов экономики замкнутого цикла — расширения вовлечения вторичного алюминия.

«Важно, что все заявленные в стратегии целевые показатели до 2032 года связаны с проектами технологической декарбонизации, в том числе, одним из ключевых проектов «Русала» — экологической перестройкой крупнейших сибирских алюминиевых заводов, которая важна не только для кардинального улучшения качества жизни в городах ответственности компании, но и как наш вклад в борьбу с изменением климата на планете», — заявил генеральный директор «Русала» Евгений Никитин.