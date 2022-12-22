«Ъ» узнал о возможном назначении экс-зампреда ЦБ Алексеева на пост главы банка «Открытие»

Бывший заместитель председателя Центробанка России (ЦБ РФ) Михаил Алексеев станет новым руководителем банка «Открытие» после его продажи ВТБ. Ранее Алексеев также занимал должность главы банка «Юникредит», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких участников финансового рынка, близких к сделке.

«После покупки «Открытия» группой ВТБ, Михаила Задорнова на посту предправления банка сменит Михаил Алексеев. Назначение инициировал ВТБ, ЦБ кандидатуру поддержал, а господин Алексеев принял предложение: «Стороны понимают, как важно, чтобы во главе приобретаемого банка оказался опытный независимый специалист», — говорится в материале.

Алексеев работал в Банке России на протяжении более полутора лет — с октября 2020-го до 1 июня 2022 года. Он занимался курированием департамента наличного денежного обращения. До этого Алексеев проработал около 12 лет в банке «Юникредит» на посту главы финансовой организации. У него также был опыт работы в различных российских банках с 1992 года, уточняется в статье.

16 декабря глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила о необходимости скорой продажи банка «Открытие». По ее словам, данная сделка «оздоровит» банковский сектор без участия ЦБ как собственника.

Издание Frank Media со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, ранее сообщало о договоренности группы ВТБ с ЦБ об условиях покупки банка «Открытие». Валютный регулятор продаст «Открытие» банку ВТБ «почти за капитал».