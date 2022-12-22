Россия впервые поставила в Турцию зерно за рубли

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в эфире НТВ заявила, что Россия осенью впервые поставила в Турцию зерно за рубли. По ее словам, это был эксперимент, и он оказался удачным.

«Эксперимент с Турцией был проведен осенью. Была совершена одна сделка, расчеты состоялись в рублях. Однако пока это эксперимент, не правило. Эксперимент был удачным. То есть можно», — рассказала Абрамченко.

По ее словам, российский Центробанк активно прорабатывает вопрос расчета в национальных валютах с дружественными странами.

Абрамченко уточнила, что сейчас Россия экспортирует продовольствие в 150 стран мира, в основном это дружественные государства. В 2022 году из РФ в эти страны было вывезено 21 млн тонн продовольствия и 14,5 млн тонн удобрений.

«Мы преодолеваем сложности, возникшие из-за антироссийских санкций, в том числе с логистикой», — подчеркнула она.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в марте 2022 года Российский союз экспортеров зерна (ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», ОЗК, Cargill, Viterra) обратился к ЦБ с предложением разработать механизм расчетов с иностранными покупателями российского зерна в рублях. Согласно предложению, крупнейшие покупатели российского зерна — Турция, Египет, Иран и Саудовская Аравия, должны будут перейти на заключение контрактов в рублях. В пользу этого предложения, по словам представителей союза, говорит тот факт, что некоторые банки начали отказываться в переводе денег из-за антироссийских санкций.