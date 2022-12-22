Сбербанк захотел предложить свою платформу для выпуска цифровых облигаций для российских компаний

Сбербанк рассматривает возможность предложить российским компаниям собственную платформу для выпуска цифровых облигаций. Кредитная организация предполагает, что в ближайшие годы фирмы из страны смогут выпустить подобного рода ценные бумаги более чем на 100 млрд рублей, приводит слова заместителя председателя правления банка Анатолия Попова РИА Новости.

«Мы тоже рассматриваем возможность выпуска облигаций на своей платформе и будем предлагать такие опции нашим корпоративным клиентам», — заявил Попов.

По его словам, часть корпоративных клиентов может перевести около 5% своего выпуска на платформу Цифровых финансовых активов (ЦФА). Однако данная оценка является консервативной — в реальности этот показатель может быть выше. Уже в первом квартале следующего года Сбербанк намерен допустить клиентов на собственную платформу ЦФА, которую в настоящее время продолжает разрабатывать.

14 декабря первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что объем рынка ЦФА на российском финансовом рынке по итогам 2023 года может достичь 60 млрд рублей. Это произойдет в случае должной поддержки со стороны регулирования и интереса инвесторов.