Курс доллара на Московской бирже поднялся до 71,2 рублей, евро — до 76 рублей

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 20,5 коп. и составил 71,2 руб. Таким образом, доллар превысил 71 руб. Такого уровня он достиг впервые с 29 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро вырос на 39,75 коп. и составил 76 руб. На таком уровне он также находился только 29 апреля.

В свою очередь курс юаня к рублю вырос на 5,4 коп. и составил 10,133 руб.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев написал, что начало периода устойчивого роста курсов доллара и евро пока не предвидится, при этом возможна небольшая корректировка на их снижение. По его словам, сейчас россиянам лучше всего не приобретать евро и доллары ради инвестиций, так как держать их у себя сейчас достаточно рискованно. Кроме того, вполне вероятна и обратная динамика курса.