Bloomberg: Россия и Иран потратят миллиарды долларов на новый торговый маршрут длиной в 3000 км

Россия и Иран собираются вложить в новый проект по созданию трансконтинентального торгового коридора от востока Европы до Индийского океана протяженностью 3 тыс. км. до $25 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики посчитали, что новый торговый путь позволит России и Ирану уменьшить время, затрачиваемое на транспортировку грузов. При этом текущие маршруты доставок сократятся на тысячи километров. Кроме того, транспортный коридор будет изолирован от других стран, что позволит наладить цепочки поставок, которые будут устойчивы к санкциям.

Эксперты рынка указали на то, что уже сейчас десятки судов из Ирана и России уже ходят по новому маршруту, в том числе и с грузами, которые находятся под санкциями. Все это служит наглядным примером того, как меняются торговые сети в глобальной экономике.

В публикации отметили, что, несмотря на заявления США по поводу того, что Штаты активно следят за возможностью создания нового торгового маршрута, успех замысла будет заключаться в том, согласятся ли азиатские страны быть причастными к нарушению санкционной политики.

Ранее в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в сфере обороны.