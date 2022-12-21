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Минцифры сообщило, что более 5 тыс. айтишников оформили льготную ипотеку на 47 млрд рублей

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Минцифры на своем сайте в среду сообщило, что более 5 тыс. ИТ-специалистов оформили льготную ипотеку. Они взяли кредиты на сумму 47,7 млрд рублей.

«Специалисты из аккредитованных ИТ-компаний оформили льготные кредиты на сумму 47,7 млрд рублей. ИТ-ипотекой воспользовались уже более 5 тыс. человек», — следует из сообщения министерства.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», ставка по ипотечному кредитованию для IT-специалистов не должна будет превышать 5%. На эту ипотечную программу смогут рассчитывать специалисты в возрасте от 22 до 45 лет со средним уровнем заработной платы от 100 тыс. руб. до вычета НДФЛ в месяц для регионов и от 150 тыс. руб. до вычета НДФЛ для крупнейших городов. Максимальный размер ипотечного кредита составит 9 млн рублей для регионов и 18 млн — для городов федерального значения и городов-миллионников.

24 апреля заместитель гендиректора «Дом.РФ» Алексей Ниденс рассказал, что льготная ипотека для IT-специалистов будет действовать на новостройки.

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