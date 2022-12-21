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Россиян предупредили о повышении цен на туры в Турцию до 20% в 2023 году

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Murad Sezer/Reuters

Туры в Турцию в 2023 году могут подорожать на 20%, если правительство страны введет новый налог для посетителей гостиниц. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Федерацию турецких отельеров.

Согласно заявлению организации, новая пошлина в комплексе с ростом стоимости содержания отелей приведет к потере около 20% прибыли, и эти убытки, вероятно, будут компенсироваться за счет туристов.

Отмечается, что при этом гостинцы и туроператоры уже заключили большую часть договоров на 2023 год, и пересмотреть их условия может быть проблематично. В связи с этим турецкие отельеры пытаются убедить правительство отложить введение нового налога хотя бы на год.

Ранее в правительственном вестнике Resmî Gazete был размещен циркуляр, согласно которому двухпроцентный налог на проживание начнет действовать в Турции с 1 января 2023 года.

Из опубликованной информации следует, что налог будет взиматься за проживание в отелях, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостевых домах и других объектах размещения непосредственно ими. Также он может быть включен в туры от туристических агентств.

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