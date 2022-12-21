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Минфин разместил облигации федерального займа на 250 млрд рублей

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Владимир Баранов/РИА Новости

Министерство финансов (Минфин) России разместило на аукционе облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29023 с погашением 23 августа 2034 года. Денежный размер выставленных ценных бумаг ведомства составил 250 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина.

«Минфин России информирует о результатах проведения 21 декабря 2022 года аукциона по размещению ОФЗ-ПК выпуска № 29023RMFS с датой погашения 23 августа 2034 года. Итоги размещения выпуска № 29023RMFS: объем спроса — 437,503 млрд рублей; выручка от размещения — 241,388 млрд руб.», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Средневзвешенная цена выставленных на аукционе облигаций составила 96,2552 % от номинальной стоимости. Облигации серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года имеют 47 квартальных купонных периодов. При этом дата выплаты 1-го купонного дохода наступит 8 марта 2023 года, уточнили в Минфине.

5 декабря Минфин России выплатил рублями купон по евробондам с погашением в 2025 году. Общая сумма выплат составила 3,3 млрд рублей (эквивалент €50,3 млн). Денежные средства были получены Национальным расчетным депозитарием (НРД), являющимся платежным агентом по еврооблигациям.

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