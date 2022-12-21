Bloomberg: валюты Армении и Грузии стали мировыми лидерами по росту из-за массового притока россиян

В связи с массовой релокацией граждан России в Армению и Грузию из-за обострения конфликта на Украине национальные валюты этих стран показали самый большой рост среди всех мировых расчетных единиц. С начала года армянский драм вырос более чем на 22%, а грузинский лари — на 16%, среди лидеров по темпам укрепления к американскому доллару также оказался таджикский сомони, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

«Армянский драм вырос более чем на 22% по отношению к доллару с начала года, показав наибольший прирост среди мировых валют. Грузинский лари и таджикский сомони укрепились более чем на 16% и 10% соответственно, превзойдя рост российского рубля, который больше не является свободно торгуемой валютой, поскольку чрезвычайные меры контроля за движением капитала привели к его обвалу», — говорится в материале.

Одной из главных причин укрепления валют бывших советских республик к американскому доллару стал приезд в Грузию и Армению десятков тысяч россиян. С конца февраля они перевезли в эти страны сбережения, «эквивалентные миллиардам долларов», уточняется в статье.

«Именно россияне, переезжающие в эти страны на долгое время из-за геополитических проблем, хранят свои деньги в таких валютах и повышают обменный курс», — заявил ведущий аналитик компании Freedom Holding Corp.

19 ноября Forbes со ссылкой на исследование инвестиционной компании Renaissance Capital сообщил, что рост экономики Армении в текущем году может составить до 14%, несмотря на изначальные прогнозы в 5%. Страна стала главным бенефициаром среди государств СНГ по темпам прироста ВВП в связи с массовым притоком россиян из-за обострения конфликта на Украине.