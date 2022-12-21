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Рейтинговое агентство сообщило, что средняя зарплата россиян больше платежа по ипотеке в 2,2 раза

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Среднемесячный платеж россиян по ипотеке в 2022 году составил 26,8 тыс. рублей, в то время как средняя зарплата по России – 59,91 тыс. рублей. Соответственно, средняя зарплата превысила платеж по жилищному займу в 2,2 раза. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

По данным НКР, в 2021 году среднемесячный размер по ипотеке составлял 24,5 тыс. рублей, а ипотечный платеж – 52,4 тыс. рублей. То есть средняя зарплата была больше в 2,1 раза.

Что касается доли ипотеки в доходах россиян, то за год показатель снизился на 2,1 процентного пункта, до 44,7% годовых.

НКР проанализировало средние зарплаты и платежи по ипотеке в 50 крупнейших регионах России. Самая большая разница между ними – в Сахалинской области. Там зарплата превышает ипотечный платеж в 3,1 раза. Минимальная разница – в Нижегородской и Московской областях. Там ипотечный платеж занимает 60% дохода, разница между зарплатой и платежом по ипотеке – 1,69 раза. В Москве – разница вдвое.

Ранее главный экономист Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Александра Львова рассказала «Газете.Ru» о четырех способах сэкономить на ипотеке. Заемщик может уменьшить ставку по жилищному кредиту, если оформит займ с господержкой, воспользуется собственной программой банка и застройщика или рефинансирует ссуду по более низкой ставке. Также сэкономить на ипотеке помогает оформление налогового вычета.

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