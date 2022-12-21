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В Минпромторге заявили о намерении выделить ₽130 млрд из ФНБ на постройку около 270 судов

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Никита Грейдин/РИА «Новости»

На строительство около 250-270 гражданских судов будет выделено 130 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом РБК заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«На программу строительства 250–270 гражданских судов из ФНБ будут выделены 130 млрд руб. Речь идет про пассажирские, земснаряды, танкеры «река — море», рыболовные суда и краболовы, крупнотоннажный флот. Эти средства еще должен окончательно одобрить Минфин», — отметил Евтухов.

Источник издания отметил, что существующая в текущем виде программа предполагает выделение средств на постройку судов лишь до 2027 года, хотя запрашивалось до 2032 года. Поэтому саму программу, скорее всего, разделили на два этапа по пять лет.

Евтухов добавил, что сейчас российские верфи строят уже 291 судно на 1 трлн рублей и финансирование на всю программу имеется. При этом на весь план строительства до 2035 года необходимо выделить не менее 3 трлн рублей, благодаря чему могут быть построены около 1,1 тыс. гражданских кораблей. При этом построенные корабли пойдут на замену и развитие отечественного флота.

20 декабря «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) писал, что рыбопромышленники из России опасаются того, что суда по первому этапу инвестквот будут сданы значительно позже контрактных сроков и сроки могут быть сдвинуты на много лет вперед из-за необходимости перепроектирования и замены оборудования.

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