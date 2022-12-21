Управляющий партнер Sokolov заявил, что ювелирный рынок в России снизился на 10% за год

Ювелирный рынок в России сократился на 10% за год из-за ухода зарубежных компаний. Об этом РИА Новости заявил управляющий партнер холдинга Sokolov Артем Соколов.

«Масштабы сокращения рынка соответствуют утраченной доли импорта в российской ювелирной рознице, которая не превышала 10%», — отметил Соколов.

По его словам, уход зарубежных компаний, в частности премиальных, сильнее всего сказался на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. В целом, именно эти города сильнее всего реагируют на какие-либо изменения.

Он добавил, что в 2023 году начнется медленное восстановление ювелирного рынка. Например, по прогнозам, среднегодовой прирост на ближайшие пять лет может составить около 5-6%.

В конце ноября Life со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитическим агентством A2:Research совместно с ювелирными брендами сообщал, что около трети россиян (27%) отдают предпочтения украшениям с бриллиантами. Из полученных данных следует, что 38% респондентов не носят драгоценности, поскольку это не принято в их окружении. При этом только у 13% опрошенных друзья и родственники предпочитают ювелирные украшения с алмазами и бриллиантами.