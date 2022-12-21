«Ъ»: российские министерства обсуждают возможность введения пошлин на пиво из недружественных стран

В Минэкономики и Минфине начали обсуждать возможность введения пошлин на пиво из «недружественных» стран, отчего импорт напитка в Россию может еще сильнее осложниться. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Источники издания отметили, что пока оценивается целесообразность меры, а возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран не назывались. К «недружественным» странам правительство РФ относит всех членов ЕС, США, Великобританию, Японию, Австралию. Другой источник из госструктур подтвердил, что инициатива рассматривается, но окончательного решения еще нет.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что после начала спецоперации на Украине поставки пива в Россию и так сильно упали. И, несмотря на то, что часть импортного пива уже поменяли на местные бренды. При заметном повышении ставок может пострадать и сегмент специализированных импортных сортов. Именно их нельзя заменить сортами местного напитка. Кроме того, местные компании не могут обеспечить должного объема поставок.

Аналитики посчитали, что с января по сентябрь доля импортного пива упала с 15% до 9%, а нишу стали занимать местные бренды. Кроме того, производство пива в России за три квартала 2022 года поднялось на 3%. Учитывая сохраняющиеся санкции, сложности с логистикой и прочие проблемы, импортное пиво в России может подорожать на 20-25% в 2023 году без учета пошлины.

В конце ноября исполняющий обязанности президента пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил, что в случае введения минимальной цены на пиво вырастет спрос на суррогаты, потребители столкнутся с ростом стоимости напитка, добросовестный бизнес получит нагрузку, а из магазинов исчезнет пиво по акции.