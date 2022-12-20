Der Spiegel: решение Евросоюза о введении предельных цен на газ напоминает сито

В решении властей Евросоюза (ЕС) ввести предельные цены на импортируемый газ, включая российский, на уровне €188 за МВт/ч прослеживается множество «дыр». По этой причине реализация механизма коррекции стоимости топлива будет неэффективной, пишет экономический обозреватель германского журнала Der Spiegel Стефан Шульц.

«В ограничении цен на газ так много дырок, что можно подумать, что это сито. Потолок должен применяться ко всем торговым площадкам ЕС. Однако Еврокомиссия (ЕК) оставляет за собой право на некоторые исключения. А к внебиржевой торговле механизм коррекции стоимости в принципе неприменим. Те, кто хочет обойти его, могут переехать туда», — рассуждает Шульц.

При этом ценовой «потолок» слишком привязан к биржевой стоимости сжиженного природного газа (СПГ). Шульц напоминает, что механизм коррекции должны будут запустить в случае, если СПГ на мировом рынке окажется дешевле котировок на нидерландском хабе TTF как минимум на €35. Однако в дальнейшем на биржевой баланс станут влиять множество факторов, включая возможный переток топлива в азиатский регион, растущее потребление природного газа в Европе в пиковые периоды отопительного сезона и т.д., уточняет обозреватель.

Кроме того, принципы ценообразования на топливо на энергорынка самих стран-участниц ЕС по-прежнему остаются противоречивыми. По этим причинам в обозримом будущем есть вероятность того, что властям блока придется пересматривать или вовсе отказываться от введенного механизма ценовой коррекции в газовой отрасли, заключает Шульц.

20 декабря в Евросоюзе (ЕС) заявили, что действие механизма коррекции рынка газа будет действовать до февраля 2024 года. Регулирование вступит в силу с 15 февраля 2023 года. Механизм ценовой коррекции может быть задействован, если цена на газ продержится на уровне €180 в течение трех дней, а разница цен на бирже TTF со средней стоимостью сжиженного природного газа окажется более €35.