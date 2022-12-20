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Новак заявил о рисках дефицита в Европе после введения «потолка цен» на российский газ

Новак: ответ России на введение «потолка цен» будет после изучения юридических документов

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Ввод «потолка цен» на российский газ — политическое решение, несущее риски экономике Европы, заявил вице-премьер России Александр Новак, добавив, что ответ России на введение «потолка цен» будет после изучения юридических документов, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что это очередное политическое решение, абсолютно не экономическое. Наши коллеги наступают на одни и те же грабли», — заявил Новак.

19 декабря Совет ЕС сообщил, что потолок цен на газ в Евросоюзе вводится на уровне €180 за МВт/ч. Ценовой «потолок» на импортируемое в регион топливо вступит в силу 15 февраля 2023 года. Механизм коррекции начнет действии в случае, если цена на газ продержится в течение 3 дней на уровне €180 и если разница цен TTF (ЕС) и средней цены на сжиженный природный газ составит более €35.

Новак отметил, что ответ России на введение «потолка цен» будет после изучения юридических документов — вице-премьер добавил, что пока они не были предоставлены в полном объеме.

Ранее нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин заявил, что европейские страны в обозримом будущем могут не досчитаться определенных объемов поставок газа после введения предельных цен на импортируемое в Евросоюз (ЕС) топливо. Мировые экспортеры устремятся на более конкурентные энергетические рынки, прежде всего в Азию.

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