ЦБ: в ноябре цены в России выросли на 11,98% в годовом выражении, инфляция замедлилась

Годовая инфляция в России в ноябре 2022 года составила 11,98%, следует из материалов Центробанка. В октябре этот показатель составлял 12,63%. То есть годовая инфляция в ноябре замедлилась на 0,65 процентных пункта.

«Появились признаки повышения текущих показателей устойчивой ценовой динамики. Годовая инфляция вновь замедлилась и составила 11,98%», — следует из материалов регулятора.

Как указали в ЦБ, рост цен сдержали консервативное потребительское поведение россиян и расширение предложения продуктов питания.

В пятницу на пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что годовая инфляция в России будет замедляться. В марте-мае 2023 года она может составить менее целевого показателя регулятора в 4%.

«Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит замедляться. Весной следующего года она может опуститься ниже 4%», — сказала Набиуллина.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году.

В пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. ЦБ в 2022 году с апреля снижал ключевую ставку. Снижение составило 12,5 процентных пункта. С 19 сентября действует ставка 7,5% годовых.