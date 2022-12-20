Объем торгов на Мосбирже с начала года превысил 1 квадриллион рублей

С января текущего года объем торгов на рынках Московской биржи (Мосбиржи) превысил 1 квадриллион рублей. Этот показатель оказался больше, чем за все 12 месяцев 2021-го (1,009 квадриллиона), приводит слова главы торговой площадки Юрия Денисова газета «Коммерсантъ».

«Основной вклад в этот результат внес денежный рынок, который перераспределял деньги на рынке и обеспечивал ликвидностью всех участников торгов», — заявил Денисов в ходе выступления на брифинге.

По его словам, в условиях международных санкций российский финансовый рынок смог адаптироваться к «нестандартной ситуации». Так, с января текущего года через инфраструктуру Мосбиржи разместили облигаций почти на 5 трлн рублей. Объем размещенных облигаций федерального займа (ОФЗ) составил 2,94 трлн руб.

20 декабря глава Московской биржи (Мосбиржи) Юрий Денисов заявил о росте доли торгов с участием валют так называемых «дружественных» стран в 70 раз. В число наиболее популярных вошли белорусский рубль, казахстанский тенге и китайский юань. В ноябре доля подобных торгов составила 34% в общем объеме, тогда как в январе он был на уровне 0,5%.