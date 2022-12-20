Аналитики ЕФСР заявили о необходимости хранить резервы страны в сырье и криптоактивах

Фактическая заморозка российских активов за рубежом из-за санкций в размере $300 млрд заставляет задуматься о том, что резервы России необходимо хранить в сырье и криптоактивах. Об этом говорится в статье главного экономиста Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгения Винокурова и его соавтора Марины Гричик.

«Новая концепция международных резервов: безопасность, диверсификация, неортодоксальные подходы. При этом можно рассмотреть возможность роста накоплений в золоте и усиление роли юаня и валют дружественных стран», — отметили авторы публикации.

По их словам, можно также вкладываться в зарубежные или национальные активы через суверенные фонды.

Они добавили, что можно рассмотреть вариант вложений в стейблкоины — это криптовалюта, стоимость которой привязана к реальным активам. При этом вполне возможно, что некоторые государства могут совсем отказаться от международных резервов.

19 декабря первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России (Центробанк, ЦБ) намерен протестировать криптовалюту в международных расчетах. К этому планируют допустить всех заинтересованных участников внутреннего рынка.