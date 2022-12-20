Запасы газа в европейских подземных хранилищах опустились ниже 85%

Нынешний уровень газовых запасов в европейских подземных хранилищах снизился до 84%, что на 9,7 процентных пунктов выше, чем аналогичный показатель за последние пять лет, сообщает «Интерфакс».

Только за прошедшие сутки запасы газа в Европе сократились на 0,35 процентного пункта. С начала декабря европейские терминалы СПГ работают с производительностью 69%, при этом сокращаются запасы в резервуарах приемных терминалов, что говорит том, что рынок потребляет СПГ быстрее, чем его успевают привозить.

Также отмечается, что нагрузка на подземную газовую инфраструктуру возрастет по сравнению с предыдущими годами из-за изменений в логистике.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что Европа затягивает петлю экономического кризиса, и введение потолка цен на российский газ — повторение ситуации с эмбарго на нефть из РФ. Так депутат прокомментировал согласование потолка цен на российский газ в 180 евро за мВт/ч главами министерств энергетики Евросоюза. Лимит цен на газ из РФ был согласован 16 декабря.