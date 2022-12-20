Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Запасы газа в европейских подземных хранилищах опустились ниже 85%

close
100%
Depositphotos

Нынешний уровень газовых запасов в европейских подземных хранилищах снизился до 84%, что на 9,7 процентных пунктов выше, чем аналогичный показатель за последние пять лет, сообщает «Интерфакс».

Только за прошедшие сутки запасы газа в Европе сократились на 0,35 процентного пункта. С начала декабря европейские терминалы СПГ работают с производительностью 69%, при этом сокращаются запасы в резервуарах приемных терминалов, что говорит том, что рынок потребляет СПГ быстрее, чем его успевают привозить.

Также отмечается, что нагрузка на подземную газовую инфраструктуру возрастет по сравнению с предыдущими годами из-за изменений в логистике.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что Европа затягивает петлю экономического кризиса, и введение потолка цен на российский газ — повторение ситуации с эмбарго на нефть из РФ. Так депутат прокомментировал согласование потолка цен на российский газ в 180 евро за мВт/ч главами министерств энергетики Евросоюза. Лимит цен на газ из РФ был согласован 16 декабря.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть