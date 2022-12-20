Курс доллара превысил планку в 69 рублей впервые с 11 мая

Курс доллара 20 декабря на Московской бирже превысил 69 рублей, приводит ТАСС данные торговой площадки.

Так, к 10.29 мск доллар рос до 69,3 рубля (на 2,33%).

В этот же день курс евро также обошел показатели 11 мая, превысив планку в 74 рубля.

Днем ранее курс евро на торгах Мосбиржи превысил 70 рублей впервые с 27 мая — он достиг 72,05 рубля.

В начале декабря аналитики предсказывали укрепление доллара до 65 рублей в этом месяце из-за цен на нефть и геополитической обстановки в мире. Отмечалось, что при самом пессимистичном сценарии рубль может ослабнуть до 68 за доллар, а евро будет стоить 71 рубль.