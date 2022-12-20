Российские операторы дата-центров начали выходить на рынок Казахстана

Российские операторы дата-центров стали выходить на рынок Казахстана с ориентацией на отечественный бизнес, который с началом спецоперации на Украине релоцировался в страны СНГ. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Российский хостинг-провайдер RuVDS запускает дата-центры в Казахстане, в Алма-Ате и Астане, совместно с местным «Транстелекомом». Инвестиции в проект составили 50 млн руб. При этом выделенные средства пойдут на приобретение серверного оборудования и обустройство герметичных зон. Кроме того, новые дата-центры будут интересны российским клиентам, работающим в регионе. Другие же участники рынка отказались от комментариев.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что тема по экспансии бизнеса за рубеж стала популярна на российском рынке. В частности, существенным преимуществом становится наработанная на российском рынке экспертиза, которая отстает на несколько лет на рынках в странах СНГ. При этом вырабатываемые бизнес-стратегии должны учитывать местные законы и специфику.

Аналитики посчитали, что рынок дата-центров в СНГ все еще формируется. При этом он будет развиваться в связке с развитием экономики региона. При этом рынок Казахстана сложно назвать крупным, так как он поделен между локальными игроками. Поэтому российским провайдерам дата-центров лучше обратить внимание на перспективные ОАЭ, Индию и Турцию.

19 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее предложение «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) писала, что правительству следует снять правовую ответственность с российских поставщиков зарубежных ИТ-решений за отсутствие гарантийного обслуживания данных продуктов. Это необходимо сделать в случае отказа производителей от техподдержки и гарантийного обслуживания в России.