Российские рыбопромышленники испугались многолетних задержек сдачи судов

Рыбопромышленники из России опасаются того, что суда по первому этапу инвестквот будут сданы значительно позже контрактных сроков и сроки могут быть сдвинуты на много лет вперед из-за необходимости перепроектирования и замены оборудования. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

По данным ВАРПЭ, рыбопромысловые суда закончат строить в лучшем случае в 2030–2031 годах, краболовы — в 2026–2027 годах. В целом готовность по заказам составляет 18–61%. Из 57 судов по 24 отсутствуют комплекты оборудования, по 17 строительство приостановлено, по трем — вообще не начато.

В организации отметили, что такая ситуация сложилась из-за необходимости перепроектирования ряда судов и замены оборудования на то, которое поставляется из дружественных стран. В частности, сложилась проблема с чипированием установок. Речь идет о том, что без соответствующего ключа или пароля нельзя производить настройку оборудования, а взлом пароля приводит к блокировке ряда функций.

Однако некоторые участники рынка не согласились с мнением ВАРПЭ, заявив, что информации о несоблюдении сроков по сдаче судов сейчас нет. Кроме того, все возможные сложности по поставкам оборудования уже учтены и данный вопрос прорабатывается.

18 ноября заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил, что при строительстве и сдаче в эксплуатацию ледоколов возникают сложности, в том числе из-за несвоевременных поставок.