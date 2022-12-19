Глава МИД Канады объявила о начале процесса конфискации активов Абрамовича

Канада начала процесс ареста и конфискации активов российского бизнесмена Романа Абрамовича, находящегося под санкциями. Об этом заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли, сообщает ТАСС.

«Канада арестует и будет добиваться конфискации 26 млн долларов от компании Granite Capital Holdings Ltd, которая принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу, находящемуся под санкциями в соответствии с [положениями канадского закона] об Особых экономических мерах (Россия)», — указали в МИД Канады.

Отмечается, что власти страны впервые решили использовать положение данного закона, позволяющего им конфисковывать активы людей, находящихся в санкционном списке. Для этого министр иностранных дел должна будет обратиться в суд, и в случае положительного решения эти средства направят на восстановление Украины.

Bloomberg ранее писал, что российские бизнесмены и члены их семей подают апелляции в суды Евросоюза в попытке избежать санкций, введенных после начала спецоперации в Украине.