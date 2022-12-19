Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава ФТС Булавин заявил, что объем параллельного импорта в России превысил $20 млрд

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

С начала запуска режима параллельного импорта объемы ввоза товаров на российский рынок по данной схеме превысил $20 млрд в денежном выражении. За все время действия программы в страну импортировали 2,4 млн тонн продукции, приводит слова главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина газета «Коммерсантъ».

«Параллельный импорт, нужно сказать, изначально замышлялся как существенная мера поддержки и для бизнеса, и для нашей экономики. За это время ввезено 2,4 млн тонн товаров на сумму свыше $20 млрд», — заявил Булавин.

По его словам, в страну по данной схеме ввозили в основном автомобили, станки, оборудование и технологические линии. Однако с помощью параллельного импорта на российской рынок также отправляли продукцию легкой промышленности. При этом подобная схема ввоза товаров не привела к росту объемов контрафакта в стране.

«С контрафактом мы как боролись, так и будем бороться. И в этом году изъято свыше 7 млн единиц контрафактной продукции», — заключил Булавин.

19 декабря глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин заявил, что по итогам 2022 года в страну будет ввезено по параллельному импорту товаров на общую сумму свыше $20 млрд. В конце ноября он утверждал, что за время действия данной программы в Россию ввезли критически важной продукции на $9 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть