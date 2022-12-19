Bloomberg: после чемпионата мира по футболу в Катаре могут начаться проблемы на рынке жилья

В Катаре после чемпионата мира по футболу 2022 года могут начаться проблемы на рынке недвижимости. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в рамках подготовки к соревнованиям было вложено в развитие инфраструктуры свыше $300 млрд. Однако с окончанием чемпионата мира в сложном положении может оказаться недвижимость, гостиничный бизнес, а также производство продуктов. Речь идет о том, что населению необходимо определенное время, чтобы освоить новые полученные мощности.

В Bloomberg добавили, что перед началом соревнований в Катаре стоимость жилья резко выросла. Лишь только в октябре цены на аренду выросли до 30%. Всего же болельщикам было сдано в аренду свыше 60 тыс. квартир. При этом аналитики посчитали, что в первом квартале 2023 года на рынке жилья будет серьезное падение показателей.

В середине ноября пресс-служба национального Института статистики (TurkStat) сообщила, что граждане России в октябре 2022 года купили объектов недвижимости на турецком рынке больше остальных иностранцев. По данным аналитиков, россияне купили 2023 лота на популярном курорте. На втором месте — иранцы. Граждане этой исламской республики купили 498 объектов недвижимости в Турции. На третьем месте Ирак (310 объектов).