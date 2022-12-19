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Аналитик Мустаев заявил, что курс доллара больше не будет опускаться ниже 60 рублей

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Maxim Shemetov/Reuters

Курс доллара, скорее всего, больше не будет опускаться ниже 60 руб. из-за улучшения импорта и ослабления рубля на фоне снижения нефтяных котировок. Об этом «Ленте.ру» заявил портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

«Мы видим постепенное улучшение импортных потоков, которые создают спрос на валюту и тем самым влияют на ослабление рубля. Кроме того, снижение курса рубля может быть следствием падения цены на нефть», — отметил Мустаев.

По его словам, доллар уже не вернется к 60 руб., а в среднесрочной перспективе он будет расти до 70 руб. При этом в 2022 году можно проследить прямую зависимость между ставкой и движением курса валют. Также большое значение имеют и экспортно-импортные потоки.

13 декабря персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Аяз Вильданов рассказал, что россиянам следует помнить о различиях курса при покупке наличных и безналичных долларов. Он отметил, что национальная валюта на фоне санкций на энергоресурсы и снижения экспортной выручки будет слабеть к доллару, вероятно, до уровня в 64–65 руб. Брокер порекомендовал в подобных условиях получения прибыли покупать безналичную американскую валюту, а наличные доллары стоит приобретать для поездок за границу.

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