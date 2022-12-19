Россияне в этом году потратили на продукты для новогоднего стола на 13% больше, чем в прошлом

Россияне в 2022 году потратили на майонез, крабовые палочки и красную икру и мандарины 3,595 тыс. руб. Это на 13% больше, чем в прошлом году, пишет ТАСС со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Ресурс проанализировал траты россиян на самые популярные продукты для новогоднего стола за период с 1 по 15 декабря в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», порядка 15% россиян готовы взять кредит на новогодние подарки и стол. Это следует из опроса финансовой экосистемы Unicom. По данным Unicom, 72% респондентов сейчас не хватает денег для покрытия всех желаемых расходов на празднование Нового года. 40% из них сказали, что им не хватает около 5 тыс. руб. 35% — 5–10 тыс. руб., 25% — более 10 тыс. руб.

В компании отметили, что 60% россиян ожидают, что празднование 2023 года серьезно скажется на их бюджете. 15% респондентов сказали, что были готовы к росту трат. 10% признались, что не ощущают дополнительной финансовой нагрузки в преддверии подготовки к празднику. 5% не собираются увеличивать свои траты. Остальные 10% затруднились оценить свои траты на праздник.