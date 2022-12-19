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Еврокомиссар: для лимита цен на газ ЕС потребуется «сильный дух компромисса»

Еврокомиссар Симсон выразила надежду на компромисс ЕС по лимиту цен на газ

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон верит, что в понедельник, 19 декабря, в ЕС смогут достичь договоренности по ограничению цен на газ. Об этом она заявила перед заседанием министров энергетики стран Евросоюза, сообщает РИА Новости.

«Я очень верю, что мы можем достигнуть договоренности, но это потребует от каждого очень сильного духа компромисса», — сказала Симсон.

22 ноября Еврокомиссия предложила установить потолок цен на импортируемый в регион газ на уровне €275 за МВт/ч, что примерно соответствует €2840 за 1 тыс. куб. м топлива. Однако данный вариант не устроил министров энергетики стран ЕС, которые отложили принятие окончательного решения по этому вопросу до 13 декабря.

11 декабря агентство Bloomberg сообщило о требовании 12 стран Евросоюза (ЕС) снизить потолок цен на российский газ. Среди инициаторов пересмотра лимита оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша. Предыдущая планка, предлагаемая Еврокомиссией (ЕК), была на уровне €275 за МВт/ч, что примерно соответствовало €2800-2900 за тысячу кубометров топлива.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил, что инициатива Евросоюза (ЕС), направленная на введение предельных цен на газ, может привести к деградации рынков.

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