В России появился цифровой профиль предпринимателя для упрощения получения господдержки

Представителям малого и среднего бизнеса упростили доступ к мерам государственной поддержки. Возможность знакомиться с подбором региональных и федеральных программ и услуг предоставит цифровой профиль предпринимателя, сформированный Минцифры, ФНС, Корпорацией МСП, Минэкономразвития и Банком России.

Благодаря реализации проекта, инициированного Корпорацией МСП, для предпринимателей значительно упростится процесс получения доступных на Цифровой платформе МСП.РФ мер поддержки, в первую очередь, финансовых. Запуск цифрового профиля даст возможность Цифровой платформе подбирать и предлагать предпринимателю подходящие именно его бизнесу меры поддержки.

Новый сервис, к примеру, позволит исключить более 50 полей для заполнения из анкеты на получение кредита. Бизнесменам не придется прикреплять порядка десятка документов, а время создания заявки сократится до 15 минут. Упростится и проверка заявки со стороны банка, так как данные будут получены из достоверных государственных источников.

Проще станет обращаться и за иными финансовыми мерами поддержки, где требуется большой объем сведений, в частности, государственными микрозаймами, грантами и региональными субсидиями.

«Правительственный эксперимент по обмену данными между министерствами и ведомствами поможет упростить предоставление мер поддержки для бизнеса на платформе МСП.РФ. Это является частью системной работы правительства по цифровизации взаимодействия между государством и предпринимателями», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В цифровом профиле уже отражается информация из реестров ИП, юридических лиц, субъектов МСП, а также данные о наличии счетов, задолженности перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность и информация из «Госуслуг».

«Цифровой профиль позволит бизнесу сократить время на поиск необходимой информации о мерах поддержке, а государству — в проактивном режиме предлагать предпринимателю подходящие конкретно ему меры. Это избавит от необходимости искать их, подбирать, сверять условия с параметрами своего бизнеса. Все это возьмет на себя Цифровая платформа. В профиле будет 18 различных наборов сведений. Половина из них уже доступна, оставшиеся данные появятся в начале 2023 года», — рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Чтобы наполнить профиль, в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ предпринимателю необходимо дать свое согласие, и все нужные сведения автоматически поступят от госорганов.

Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Цифровой профиль» юрлица – это, по сути, «единое окно» для бизнеса, где хранятся необходимые сведения о компании и их можно использовать для получения мер поддержки. «Цифровой профиль» снимает нагрузку с самих предпринимателей, банков, корпораций, потому что все данные с согласия владельца передаются автоматически. В конечном счете, обмен данными между предпринимателями, финансовым сектором и государством происходит еще быстрее и более эффективно», — подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.