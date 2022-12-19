Рестораны и магазины Монголии предоставят скидки туристам из России в новогодние праздники

Свыше двухсот ресторанов, торговых центров и магазинов в столице Монголии Улан-Баторе предоставят туристам из РФ скидки при предъявлении паспорта. Об этом сообщает портал Welcome to Mongolia.

Скидки россиянам можно получить с 25 декабря по 10 января. Речь идет о скидках в 25-30%. К проекту присоединились кашемировые бренды, магазин электроники, крупнейшие сети продуктовых магазинов, кафе, рестораны и ночные клубы.

С 25 декабря на границе россиянам будут вручать буклеты с перечнем мест, участвующих в акции, и QR-кодом на интерактивную карту.

Программа разработана неправительственной Ассоциацией туризма Монголии при поддержке мэрии Улан-Батора и Министерства туризма и окружающей среды.

В памятке также будут расписаны праздничные мероприятия: новогодние елки для детей, выставки, лекции и прочее.

Ранее вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан подчеркнул важность поставок российских нефтепродуктов в страну. По словам политика, Монголия импортирует из России практически 100% ГСМ. Одной из причин этого является географическое местоположение Монголии между Россией и Китаем, поэтому перед правительством страны возникает «множество проблем и вопросов».